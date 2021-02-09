شروط عودة طلاب الإسكندرية للمدن الجامعية أثناء الامتحانات

أعلنت المدن الجامعية في الإسكندرية، عن عودة الإقامة للطلاب مرة أخرى في المدن الجامعية، تزامنا مع بدء موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول التي أعلن موعدها رئيس جامعة الاسكندرية.

وقالت المدن الجامعية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر أن تكون العودة للإقامة بالمدن إعتبارا من يوم 17 من الشهر الجاري، على أن يتم التقيد بعدد من التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجاءت تعليمات المدن الجامعية في الإسكندرية للطلاب كشرط للعودة من جديد وتسكين الطلاب من جديد ومن بينها:

- يمنع منعا باتا الدخول من البوابات أو التجوال بين مرافق المدن بدون ارتداء الكمامة الطبية .

- يتوجه الطالب/الطالبة مباشرة لغرفته التي كان مقيم بها قبل مغادرته، بدون أي إجراءات للتسكين.

- تجنب التواجد في تجمعات سواء بالغرف أو المطاعم أو مرافق المدن.

- الالتزام التام بتعليمات السلامة والاجراءات الاحترازية المقررة (التباعد الجسدي - ارتداء الكمامة - استعمال المطهرات - غسيل الأيدي بصفة مستمرة).

- التعاون مع أجهزة الأشراف والأمن للاطمئنان على سلامتكم.

ووافق مجلس التعليم والطلاب بالجامعة، اليوم، على تعديل قرار الجامعة بشأن ضوابط وقف القيد والأعذار الامتحانية في المرحلة الجامعية الأولى «البكالوريوس أو الليسانس»، فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، والتى تنص على أن «يجوز الإعتذار عن دخول الامتحان في مقرر أو أكثر لسبب، يحدده مجلس الكلية أو مجلس الجامعة على أن يقدم طلب العذر خلال شهر من انتهاء الامتحانات، وفي حالة وجود ظروف قهرية تحول دون تقديم الطالب للعذر خلال هذه الفترة يقوم الطالب بالتقدم بالعذر حال انتهاء هذه الظروف وفي مدة لا تتجاوز عامين جامعيين بحد أقصى على أن يقدم المستندات الدالة على ذلك».