عاجل.. بدء أولى جلسات محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ

بدأت منذ قليل أولى جلسات المساءلة الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، وسوف يصوت النواب حول القواعد التي ستحكم المحاكمة، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي تتم مساءلته مرتين، فيما تعد تلك المساءلة هي الرابعة في التاريخ الأمريكي، حيث أجرى الكونجرس ثلاث مساءلات من قبل، إحداها كانت (الأولى) لترامب.

وتعد هذه هي المساءلة الأولى في أمريكا التي تحدث لرئيس أمريكي سابق.

وصوت الديمقراطيون في مجلس النواب في 13 يناير الماضي على عزل ترامب، وذلك في أعقاب أحداث الشغب التي صاحبت اقتحام الكونجرس في السادس من يناير الماضي، وأسفرت عن مقتل 5 بينهم شرطي.

وكان ترامب قد دعا أنصاره للتوجه للكونجرس، في السادس من يناير الماضي، في محاولة للضغط على أعضائه لعدم اعتماد فوز منافسه جو بادين، وقلب نتيجة الانتخابات لصالحه، حسبما كان يأمل.