انطلاق محاكمة ترامب الثانية بتهمة التحريض على هجوم الكونجرس.. اليوم

تنطلق اليوم، المحاكمة الثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على الهجوم الدامي على مبنى «الكونجرس»الأمريكي، بمناقشة حول ما إذا كانت الإجراءات غير دستورية؛ لأنه لم يعد رئيسا.

وقال مصدر مطلع على المناقشات، إن محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في خطاب ناري لمؤيديه قبل مهاجمتهم مبنى «الكابيتول»، في 6 يناير الماضي، ستشمل مداولات تستغرق زهاء 32 ساعة، ابتداء من ظهر غد الأربعاء، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

من جانبه، رأى فريق الدفاع القانوني عن ترامب في مذكرة قدمت أن أنصار الرئيس السابق الذين اقتحموا «الكابيتول» لمنع التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم.

وأشار المحامون، إلى أن خطاب ترامب في الساعات التي سبقت الشغب لم يكن عملا يشجع حركة منظمة لقلب الحكومة الأمريكية.

وأعلنت ولاية جورجيا الأمريكية، فتح تحقيقا رسميا في محاولات ترامب، التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال وولتر جونز، المتحدث باسم مكتب سكرتير الولاية، براد رافينسبرجر، في حديث، إنه يحقق في الشكاوى التي تلقاها، موضحا أن العملية تتمثل في كشف الحقائق، وحل الشؤون الإدارية.

من جانبها، قالت مصادر لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن ترامب استمتع بالمشهد الذي خلقته أعمال الشغب في «الكابيتول».

وقال مسؤول سابق في الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن الرئيس السابق أحب مشاهدة العصابات في «الكابيتول».

وكشفت المصادر أن ترامب، في محادثاته مع مساعديه ومستشاريه لمناقشة محاكمته، أكد ضرورة معاقبة النواب الجمهوريين الذين صوتوا لعزله في «مجلس النواب»، بما في ذلك النائبة ليز تشيني.

وطلب محامو ترامب، أمس الاثنين، من مجلس الشيوخ، العدول فورا عن محاكمة الرئيس السابق، معتبرين أنها انتهاك للدستور ومسرحية سياسية تشكل خطرا على الديمقراطية.

وكتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور في مرافعة من 78 صفحة سلمت للمجلس عشية المحاكمة، أن اللائحة الاتهامية التي تبناها «النواب» غير دستورية في عدة جوانب، ويكفي كل من هذه الجوانب وحدها لاعتبارها فورا لاغية، وفي غير محلها.