وزير الزراعة: هناك توجيهات بدعم صناعة الزيوت وتقليل فجوة الاستيراد

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بدعم صناعة الزيوت وهناك محاولات تقليل فجوة الاستيراد من الخارج، كما أن الوزارة تستهدف التوسع الأفقي وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، موضحًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية أهم أولويات الوزارة.

هناك تكليف من الرئيس بعدم ترك أي أصل غير مستخدم

وأضاف «القصير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على «TeN»، أنه يُحاول مع زملائه حصر أصول الدولة غير المستغلة ورفع كفاءتها، لتحقيق عائد اقتصادي كبير، وإعادة النظر في أي أصل لا يحقق عائد كبير، وهناك تكليف من الرئيس بعدم ترك أي أصل غير مستخدم أو لا يحقق عائد يتناسب مع قيمته.

مصر تُصدر بما يعادل 33 مليار جنيه مصري خضروات وفاكهة

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن مصر تُصدر بما يعادل 33 مليار جنيه مصري خضروات وفاكهة، كما أننا دخلنا عصر الاكتفاء الذاتي من الأسماك، ونحاول تقليل الفجوة في إنتاج البتلو وتحسين الانتاجية، موضحًا في الوقت ذاته أن التصنيع الزراعي يستهدف تعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي والصادرات

محافظ الفيوم: ننسق مع الزراعة في ملف الثروة الحيوانية والسمكية

من ناحية أخرى، ذكر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن هناك تنسيق بين المحافظة ووزارة الزراعة كبير جدًا، في قطاع الزراعة والحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية، كما أن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري لوزارة الزراعة دور كبير فيها في تنمية الريف بالإنتاج وتوعية المواطنين بأساليب الزراعة الحديثة والري السليم.

وأكد الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن المحافظة بها ميزات نسبية بأنها بها أراضي صالحة لزراعة الطماطم والزيتون، ونسعى للاستفادة من ذلك في دعم التصنيع الزراعي.