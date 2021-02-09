«الصناعات الهندسية»: استخدام خامات مصرية بنسبة 100% في «حياة كريمة»

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه آن الآوان لكي تُبنى مصر بسواعد أولادها في مبادرة حياة كريمة، وهي مبادرة تستلزم احتياجات الحياة الكريمة، مثل رصف الطرق، وإنارة الشوارع، وكل ما هو موجود في المدن سيوجد في القرى، مع الاهتمام بأن تكون كل الخامات صناعة مصرية بنسبة 100%.

توجيهات من رئيس الوزراء

وأضاف «المهندس» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن رئيس الوزراء قال «مش عايز مسمار يجي من برا، وشدوا حيلكم يا مصريين»، مؤكدا أن الصناعة المصرية لها تجربة سابقة في مثل هذه الأمور، وبدأوا في إنشاء خطوط جديدة، ومصانع، موضحا أنه من بين المنتجات المطلوبة هي الكابلات الكهربائية، ومواسير الصرف الصحي، وغرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، والمحولات الكهربائية، و«المواتير»، وكل ما يخص البنية التحتية، وبعض المصانع بدأت في إنشاء خطوط جديدة لأن هناك تكليفات بعدم استيراد أي منتج في هذه المبادرة.

التعاون مع كل الصناعات

وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أنه سيتم التعاون مع كافة الصناعات، ويتم الترتيب معهم حسب الطاقة الإنتاجية، وخلال الأسبوع المقبل سيكون هناك حصرا لكافة المصانع التي ستشارك في المبادرة، موضحا أن مصر يوجد بها أكثر من 10 آلاف مصنع للصناعات الهندسية.

الاعتماد على المنتج المحلي

وشدد على أن الاعتماد على المنتج المحلي أمر مهم، والمصانع المصرية لديها القدرة التصنيعية على ذلك، والحكومة تعلم ذلك، وقيمة الصادرات خلال الفترة الماضية ارتفعت، وهذا دليل على أن لديهم القدرة التصنيعية لإنتاج المستلزمات التي تحتاجها المبادرة.

من جانبه، وجه السيسي، بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إطار مكونات مشروع الريف المصري، من خلال الشركات والمصانع الوطنية، كما اطلع الرئيس السيسي، على ملامح الخطة الاستثمارية، للعام المالي المقبل، والتي ستتضمن زيادة بند الاستثمارات الحكومية التي تقوم بها الدولة.