عكاشة: تصالح الفصائل والانتخابات نقلة تاريخية لفلسطين

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إننا أمام حزمة من القرارات اليوم أثناء وجود الفصائل الفلسطينية في مصر، لافتا إلى أن هناك مؤسسات مصرية عديدة ساعدت في تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية خلال الشهور الماضية.

وأضاف عكاشة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى إلى واقع فلسطيني جديد ولهذا قدمت حركتي «فتح» و«حماس» الشكر اليوم للرئيس بجانب وجود مجهودات دولية، ومؤخرا من الأشقاء العرب، وهذا ظهر في اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس، وسيتم نقل لاشعب الفلسطيني نقلة تاريخية كبيرة بعد تحديد وقت الانتخابات، وطرق إجراءها بجانب وجود إشراف قضائي فلسطيني من كل الجهات، حيث سيشكل الهيئة القضائية الرئيس محمود عباس أبو مازن.

وأضاف «عكاشة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية cbc ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، أن جميع الفصائل الفلسطينية أجمعت على أنها ستقر بنتائج الانتخابات دون أي اعتراض بعد وقت طويل من الخلاف والإخفاق، الذي كانت تسقط فيها كل عمليات التصالح، مؤكدا أن هناك فرصة للفلسطينيين من أجل إحداث نقلة نوعية، مشددا أن المناصب ستكون لخدمة مناصب الشعب الفلسطيني، لأن الأمر يتجاوز المنافسة على مناصب، لافتا إلى أن القاهرة خلقت جوا إيجابيا للغاية ومصر ستكون فاعلة لتجهيز العملية الانتخابية والرقابة على إجراء في مايو ويوليو المقبل في فلسطين.

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «الدور المصري يسعى إلى المصلحة الفلسطينية ومقبول من كل الأطراف الفلسطينية، خاصة أن تاريخ العمل المصري في القضية الفلسطينية شفاف ومشرف، وتجلت اليوم كل الجهود من خلال الاعتراف من جانب بالفصائل الفلسطينية بدور مصر وهذا سيعطي مصداقية أمام المجتمع الدولي عن فلسطين ودورها الأكبر على الصعيد الدولي، ونتمنى أن يقدم الفلسطينيين نموذج انتخابي شفاف ومشرف».