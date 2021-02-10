الهندي: سنعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية

عقدت الفصائل الفلسطينية يومي 8- 9 فبراير 2021، اجتماعا في القاهرة، برعاية مصرية ناقشت فيه بمسؤولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة، والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية، وإجراء الانتخابات، مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة، حيث سيتم الشهر المقبل الدعوة لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس سياسية وديمقراطية.

«الجهاد الإسلامي» تشكر مصر على استضافتها للحوار الوطني الفلسطيني

أعرب محمد الهندي، عضو الملف السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، عن شكره وتقديره البالغ للدولة المصرية، على استضافة الحوار الوطني الفلسطيني، وعلى رعايتها لهذا الحوار، موضحًا أن الكل يعلم أن الحوار الوطني الفلسطيني يهدف إلى إعادة اللحمة الوطنية، والوحدة الوطنية الداخلية الفلسطينية.

مراحل تحقيق الوحدة الوطنية الداخلية الفلسطينية

وأشار الهندي، على هامش الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، إلى أن تحقيق الوحدة الوطنية الداخلية الفلسطينية، تمر عبر مراحل، فهناك مرحلة تم إنجازها اليوم، حيث تم التوافق بين فتح وحماس على انتخابات السلطة الفلسطينية، وسيتم الدعوة خلال الشهر المقبل لإنجاز المرحلة الثانية.

سنعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس سياسية تم التوافق عليها

وتابع: «المرحلة الثانية تهدف لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس سياسية وديمقراطية تم التوافق عليها».