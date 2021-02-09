انتخابات فلسطين: إطلاق تسجيل الناخبين تزامناً مع اجتماع القاهرة

وصل وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، قادماً من رام الله، للقاء ممثلى الفصائل ومؤسسات المجتمع المدنى، وإطلاق عملية تسجيل الناخبين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وقال المتحدث باسم اللجنة، فريد طعم الله، إن الوفد يضم بجانبه، كلاً من: المدير التنفيذى للجنة هشام كحيل، ونائبه أشرف الشعيبى.

وأشار إلى أن الوفد سيلتقى بممثلى الفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدنى، والاطلاع على استعدادات المكتب الإقليمى للجنة فى غزة لأولى مراحل العملية الانتخابية المتمثلة فى إطلاق عملية تسجيل الناخبين اليوم بالتزامن فى الضفة الغربية والقطاع، والتى تستمر حتى 16 فبراير.

وأوضح «طعم الله» أن التصويت سيكون إلكترونياً بسبب جائحة «كورونا»، عبر الموقع الإلكترونى المخصص لذلك، ومن الممكن أن يكون يدوياً للمواطنين غير القادرين على استخدام التكنولوجيا. وتابع قائلاً إن عدد مراكز الاقتراع فى غزة يتراوح بين 20 و30 مركزاً، وستفتح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 مساءً، باستثناء الجمعة والسبت. ومن المقرر أن تنطلق عملية تسجيل الناخبين للانتخابات الفلسطينية، اليوم، وتستمر إلى 16 من الشهر ذاته. ويأتى ذلك تزامناً مع اجتماع الفصائل الفلسطينية فى القاهرة والذى سعى لدعم مسار إجراء انتخابات عامة وإنهاء الانقسام.

وفى سياق آخر، امتنع وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، عن تأييد اعتراف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، وقال، وفقاً لقناة «الحرة» الأمريكية، أمس: «من الناحية العملية، أعتقد أنّ السيطرة على الجولان فى هذا الوضع تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل، الأسئلة القانونية شىء آخر، وبمرور الوقت إذا تغيّر الوضع فى سوريا فهذا شىء نبحثه، لكننا لسنا قريبين من ذلك بأى حال».

وأكد وزير الخارجية الأمريكى التزام إدارة «بايدن» بالإبقاء على السفارة الأمريكية فى القدس، بعد أن اعترفت إدارة «ترامب» بالمدينة عاصمة لإسرائيل.