«جبهة التحرير الفلسطينية»: «حوار القاهرة» أزال العقبات لإنهاء الانقسام

عقدت الفصائل الفلسطينية يومي 8- 9 فبراير 2021، اجتماعا في القاهرة، برعاية مصرية ناقشت فيه بمسؤولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة، والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية، وإجراء الانتخابات، مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة.

لقاء الفصائل الفلسطينية بالقاهرة توج ببيان ختامي يُنجح الانتخابات الرئاسية

أكد واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، أن لقاء الفصائل الفلسطينية في مصر تُوج ببيان ختامي تضمن آليات عمّلية من أجل الذهاب إلى إنجاح الانتخابات الرئاسية ومن ثم التشريعية، وايضًا إصدار المراسيم الرئاسية.

الحوار أزال العقبات التي حالت دون تحقيق مصالحة وطنية

وأضاف «أبو يوسف»، على هامش الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، «نحن اليوم كفصائل فلسطينية خوضنا الحوار الوطني الفلسطيني برعاية مصرية، في عملية أزالت كل العقبات أمام هذا المسار الهام التي وقفت حائلا أمام تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وفي سياق التحضير لإنجاح هذه الانتخابات، ونحن في طبيعة الحال نشكر الدور الذي أدته مصر رئيسا وحكومًا وشعبا».

انتهت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، مساء اليوم، بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة، حيث بدأت الأثنين اجتماعات الحوار الوطني في القاهرة، بمشاركة 14 فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة، برعاية مصرية.

الفصائل الفلسطينية تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للحوار

قدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية، مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.