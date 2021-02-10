«الشعب الفلسطيني»: حوار القاهرة طمأنة لإنهاء الانقسام وتعزيز الديمقراطية

عقدت الفصائل الفلسطينية يومي 8- 9 فبراير 2021، اجتماعا في القاهرة، برعاية مصرية ناقشت فيه بمسؤولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة، والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية، وإجراء الانتخابات، مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة.

الحوار طمأنة لتعزيز النضال ضد الاحتلال

أعرب بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، عن سعادته البالغة بمخرجات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، حيث ذكر أن اجتماعهم بالقاهرة ومخرجاته كانت مهمة جدًا لطمأنة الشعب الفلسطيني على المضي نحو إنهاء الانقسام وتعزيز الحياة الديمقراطية وتعزيز النضال ضد الاحتلال.

الصالحي يشكر الدولة المصرية قيادة وشعب وحكومة

وأضاف الصالحي، على هامش الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، «بدون شك الرعاية المصرية لهذا الحوار هامة جدًا سواء في رعايته أو في متابعة تنفيذ القرار الذي اتفق عليها، هذا يوجب أن يكون هناك تحية كبيرة لمصر على هذا الدور رئيسا وحكومة وشعبا على هذا الدور».

انتهت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، مساء اليوم، بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة، حيث بدأت الأثنين اجتماعات الحوار الوطني في القاهرة، بمشاركة 14 فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة، برعاية مصرية.

قدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية، مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.