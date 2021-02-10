القصة الكاملة لمقتل أم وجنينها وأب لـ5 أبناء بسبب «توك توك الإسكندرية»

في أيام قليلة، صرخت شوارع المدينة الساحلية بدماء قتيلين، في أحدث كوارث «التوك توك» بالإسكندرية، وذلك بعدما صدم أحد سائقي التوك توك امرأة عشرينية كانت تحمل في بطنها جنينها الأول، فيما قتل سائق توك توك زميلا له بعد صراع على أحد الركاب، لتدق تلك الجرائم ناقوس الخطر الذي تحويه المركبة الصفراء الصغيرة في شوارع العاصمة الثانية.

توك توك ينهي حياة أم وجنينها

في أول أيام شهر فبراير الجاري، راحت فتاة بريئة في بداية العشرينيات من عمرها، ضحية لسير عكسي لأحد التكاتك في شارع جميلة بو حريد بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية.

الفتاة الصغيرة، لم يكن يجول بخاطرها بعد اصطدامها سوى جنينها الصغير، فخرجت تلك الكلمات من فمها الدامي: «الإسعاف الإسعاف علشان طفلي».

هكذا قصت هاجر محمد، شاهدة العيان وأول من حاولت إسعاف المجني عليها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، على الرغم من محاولات «هاجر» علاجها على حد قولها: «التوكتوك ضربها قدامي قدام المحل اللي شغاله فيه أنا بحكم أني متطوع في الهلال الأحمر كنت جنبها من أول لحظة لحد ما الإسعاف وصلت، حاولت أسعفها زي ما اتعلمت وأدعمها وأطمنها برغم إن حالتها كانت حرجة لحد الإسعاف ما وصلت ليها».

وتضيف الفتاة المسعفة: «كل اللي حصل نتيجة العشوائية اللي عايشين فيها وأن عايشين في سباق سواء تكاتك أو عربيات، العربية اللي التوك توك خبط مي فيها متدمرة الزجاج اتكسر أشبه بحبات السكر.. تخيلوا هي كانت ازاي ؟».

دقائق بسيطة كانت كفيلة أن تنهي حياة أم وجنينها نتيجة عشوائية التكاتك، والتي راحت ضحية عشوائية التكاتك، قبل أن تصدر المحكمة حكمها على سائق التوك توك بالسجن 3 سنوات في تهمة القتل الخطأ.

مقتل سائق توك توك على يد زميله

رجل مسن يتخذ من «التوك توك» وسيلة لكسب رزقه، اعتاد قيادته في شارع 30 بالتقاطع مع شارع 45 بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، إلا أن ليلته الاعتيادية قد تغيرت، بعد أن سقط غارقا في دمائه على يد سائق زميل له لأحد «التكاتك» بعد مشاجرة بينهما على أحد الركاب.

الحادث الذي وقع في شارع 45 بمنطقة العصافرة أمام قهوة قصر الشوق، وبالتقاطع مع شارع 30، جاء نتيجة مشاجرة بين سائقي «التكاتك» نتيجة تحميل القتيل لأحد الركاب خارج نطاق دوره المحدد في ذلك المكان الأشبه بموقف التكاتك بتلك المنطقة.

أصر القاتل على إنزال ركاب التوك توك من عربة القتيل الذي يعد أبا لخمسة أبناء، قبل أن يرفض الأخير ذلك، لتشتد المشاجرة بينهما، فيحمل القاتل بيده «مفك» مما يستخدمونها في إصلاح «التكاتك» ويطعن بها رقبة السائق المسن، الذي وقع قتيلا، ولفظ أنفاسه الأخيرة في خلال دقائق معدودة.