غلق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية

أعلنت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوى، بسبب تكاثر الشبورة المائية، كما شدت الإدارة العامة للمرور، على جميع السائقين اتخاذ جميع أشكال الحيطة والحذر خلال السير على الطرق، وأهمية اتباع إرشادات الإدارة العامة للمرور فيما يخص قواعد السير خلال الشبورة المائية.

كما أهابت الإدارة العامة للمرور بالحفاظ على قواعد القيادة الآمنة في الشبورة المائية، والتي جاء من ضمنها تخفيف السرعة للحد الذي يتناسب فيه مع مستوى الرؤية الأفقية لتغطي مساحة الرؤية المناسبة، وإضاءة أنوار السيارة وعدم إغلاق الشبابيك لمنع تكوين البخار داخل المركبة الأمر الذي يزيد الوضع تعقيداً ويصعب من إمكانية الرؤية.

يذكر أن غرفة العمليات تعمل بشكل دائم على مراقبة ومتابعة حركة السير في الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية عن طريق كاميرات المراقبة لرصد أي مخالفات أو تكدس مروري، فيما تتابع غرفة الطوارئ حركة المرور على الطرق والمحاور التي تربط المحافظات ببعضها، ويتزامن ذلك مع انتشار الأوناش المرورية، وتعمل الغرفة بطاقة عالية وذلك استعداداً لتلقي أي بلاغات.

ويأتي ذلك ضمن خطة مرورية موسعة بالتنسيق مع جميع إدارات المرور على مستوى الجمهورية لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على وجود الشبورة المائية، حيث كثيراً ما تتسبب في إعاقة حركة السير واختناق وتكدس مروري نتيجة الرؤية التي تحجبها الشبورة.