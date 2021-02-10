12 معلومة يكشفها نجل عزت العلايلي عن أبيه: مباراة الأهلي آخر ما شاهده

عزت العلايلي فنان كبير أثرى الحياة الفنية في مصر، رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، بعد مسيرة فنية تجاوزت الـ60 عامًا قدم خلالها عشرات الأعمال على شاشات السينما والتلفزيون وخشبة المسرح، بعضها يعتبر من أفضل أفلام السينما المصرية على الإطلاق.

الدكتور محمود العلايلي نجل الفنان الراحل كشف بعض أسرار والده في أول ظهور له، نرصدها في النقاط التالية:

1- كانت تربطه علاقة عائلية وصداقة بالفنانة الراحلة سعاد حسني وكانت من أقرب المقربين لأسرته، وقد شارك معها في 6 أفلام.

2- «الأرض» و«السقا مات» من أقرب الأفلام لقلبه.

3- زوجته الراحلة عاشت معه لمدة 60 عامًا وكانت من أقاربه، وقضيا طفولتهما سويًا.

4- كان لا يذهب للمصالح الحكومية لقضاء مصالحه بنفسه حتى لا يتلقى مجاملات من أحد.

5- آخر ما شاهده في حياته هي مباراة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية مع نادي الدحيل القطري، وآخر ما تحدث عنه هو فوز النادي الأهلي وقتها، ثم نام ورلح بعدها لخالقه.

6- كان يهتم بالرياضة وشجع أبنائه على ممارستها، كما كان يحرص على نطق اللغة العربية بشكل صحيح.

7- تسببت روح الهواية والتحدي التي كانت لديه في شبابه في تقديم الأعمال الفنية دون المستوى أو ما يعرف بالأعمال التجارية.

8- صرح نجله أن والده كان منضبطًا معه وأخوته، وأنَّ أسرته تعتبر أسرة محافظة.

9- له حفيد من ابنته رحاب يسمى «عادل» وله حفيدة من ابنه «محمود» تدعى «مريم».

10- أعظم أفلام شارك فيها لم تحقق إيرادات مثل «الأرض» و«باب الحديد» و«الاختيار».

11- كان ينوي إعادة عرض مسرحية «أهلا يا بكوات» بالتعاون مع الفنان حسين فهمي لكن القدر لم يمهله.

12- كان يعتز بنفسه ولم يطلب أبدًا المشاركة في أي عمل فني، فلم يترك لأبنائه إلا اسمه فقط ولم يترك لهم أي شيء آخر حسب ما قاله نجله.