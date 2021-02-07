المسرح القومي يستعد لاستقبال تأبين عزت العلايلي

قال الفنان إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي، إن الفن خسر أحد أهم قاماته على جميع المستويات الأخلاقية والمهنية، مشيرا إلى أن الفنان الراحل عزت العلايلي، كان يبدع في كل ما كان يقدمه سواء على مستوى المسرح أو السينما أو في الدراما، مضيفا أنه لا يوجد اعتراض على قضاء الله وقدره.

وأشار إيهاب فهمي، أنه كان من المبدعين الذين وقفوا على خشبة المسرح، لذلك يستعد لإقامة حفل تأبين للراحل تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بحضور ابنه محمود وابنته هابي، بالإضافة إلى أصدقائه من داخل الوسط الفني، مشيرا أن «العلايلي»، كان محبوبا من قبل الجميع سواء الكبير أو الصغير، وله الكثير من المواقف النبيلة مع كل فنان تعامل معه مهما كان عمره.

وكان عزت العلايلي يستعد قبل وفاته لإعادة تقديم مسرحية «أهلا يا بكوات»، في نسخة جديدة ورؤية جديدة مع حسين فهمي، والتي سبق وتم عرضها على المسرح القومي قبل عدد كبير من السنوات وشاهدها عدد كبير من الفنانين منهم الراحل محمود ياسين الذي كان تربطه علاقة صداقة كبيرة بالراحل، وذلك قبل تصويرها وعرضها في التليفزيون.

وقالت ابنته «هابي» لـ «الوطن»، إن الفنان الراحل كان يستعد لتقديم المسرحية، وكان كله أمل وطاقة وكان ينتظر البروفات، مشيرة أنه كان لا يعاني من أي أمراض سوى أمراض الشيخوخة الطبيعية لأى شخص في عمره، مشيرة أنه كان يحب الأكل الصحي وكان يحافظ على صحته، وأنه كان منتظما على تناول الأدوية الخاصة به، وذلك لأنه قبل سنوات خضع لعملية تركيب دعامات.

وأشارت «هابي» إلى أن الراحل كان يتصل بها تليفونيا صباح كل يوم للاطمئنان عليها وعلى صحة أبنائها، كما كان يتحدث مع شقيقها «محمود» للاطمئنان عليه، مشيرة أن روحه كانت في زوجته وشقيقته وأن رحيله جاء بعد رحيل شقيقته بشهرين فقط.