4 نواب يقترحون مواجهة الزيادة السكانية بالقانون وحوافز للملتزمين

في محاولة للمساهمة في وضع حد للمشكلة السكانية في مصر من خلال تشريعات ومقترحات، قدم عدد من النواب خلال الفترة الأخيرة، مقترحات لمعالجة المشكلة، بعضها محفز للأسر على خفض الانجاب وبعضها يحرم الأسر التي يزيد عدد أفرادها عن 5 من الامتيازات التي سيحصل عليها أصحاب الأسر الصغيرة.

ورصدت «الوطن» المقترحات التي قدمها النواب، سواء في المجلس السابق أو الحالي في نقاط لمواجهة تلك الأزمة، تبدأها بالنائبة رانية الجزايرلي، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن بالقائمة الوطنية من أجل مصر، التي أكدت أنها أعدت مشروع قانون لتنظيم النسل، مؤكدة أنه من خلال هذا القانون ستتمتع الأسرة المُكونة من «أب وأم وطفلين» بمجانية التعليم، التأمين الصحي، بطاقة التموين، والحصول على الدعم كاملا، وحين يتم إنجاب الطفل الثالث يتم خفض 50% من قيمة دعم الدولة للطفل الثالث، ومن بعد إنجاب الطفل الرابع لن يكون هناك دعم له، على أن يطبق القانون ابتداًء من عام 2024 ودون أثر رجعي.

ودعت «الجزايرلي» إلى اتباع الدول التي اتجهت لتحديد النسل ومنها الصين، والتي ألزمت شعبها بعدم إنجاب أكثر من طفلين منذ عام 2015، وكذلك إعادة النظر في المناهج الدراسية بحيث تتم إضافة معلومات عن مخاطر الزيادة السكانية في المناهج الدراسية الأساسية في المراحل المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم حملات إعلامية بشكل دوري ومُستمر لتوعية الشعب بضرورة تنظيم النسل.

حرمان الأسر من الدعم

وكان النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب في دور انعقاده السابق، قد دعا إلى حرمان الأسر التي لا تلتزم بتنظيم النسل، من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة للمواطنين سواء الخاص بالصحة أو التعليم أو السلع التموينية والمحروقات وغيرها، وتحصيل مقابل مادي من الأسر غير الملتزمة للحصول على جميع أنواع السلع بالأسعار العالمية مع تحقيق هامش ربح.

ودعا النائب محمد الغول، إلى إنشاء مجلس أعلى لمواجهة أزمة الزيادة السكانية في مصر، على أن يكون تحت رعاية القيادة السياسية، مع العمل على تغيير ثقافة المجتمع للقضاء على خرافة "العيال عزوة".

حوافز إيجابية للأسر

كما اقترح النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي حوافز إيجابية للأسرة المصرية للحد من الزيادة السكانية، على أن يتكون الاقتراح بقانون من 14 مادة ولا يتضمن مواد تحدد النسل، بل يتضمن حوافز إيجابية فى التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة في «أب وأم وطفلين»، مع تكريم خاص للأسر التي أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.