مدير مشروع «2 كفاية»: المشكلة السكانية في مصر تلتهم كل ثمار التنمية

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب مدير مشروع حملة «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن زيادة الإنجاب هي من المفاهيم المجتمعية الخاطئة، ويجب أن يحدث نوع من التوعية حتى نستطيع إصلاح هذه المفاهيم، مشيرة إلى أن هذه المفاهيم تتفشى أكثر عندما يكون هناك نوع من الجهل، «كل ما بيبقى في ثقافة في المجتمع أو تواصل مع الناس كل ما المفاهيم دي بنقدر نغيرها سواء عن طريق حملات إعلامية، زيارات طرق الأبواب، أو الندوات».

المشكلة السكانية في مصر تلتهم كل ثمار التنمية

وأضافت لبيب، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن المشكلة السكانية في مصر تلتهم كل ثمار التنمية، والمفترض أن معدل النمو الاقتصادي ثلاث أضعاف النمو السكاني، لكي يستطيع المواطن العادي أن يشعر بالرفاهية في المعيشة وتأثير النمو الاقتصادي على نموه الشخصي.

وتابعت، أن «طول ما احنا بنزيد بالشكل ده مش هنقدر نحس بأي حاجة من الحاجات الكتير اللي بتتعمل في البلد، واللي بالفعل ارتفع الدخل القومي، زاد الإحتياطي الأجنبي، وقلة نسبة الفقر، ولكن في نفس الوقت كل هذا لن يشعر به المواطن لأنه لن ينعكس على معيشته هو».

المحافظات الأكثر فقرا هي الأعلي في معدل الخصوبة

وأشارت، إلى أن المحافظات التي عملنا عليها هي المحافظات الأكثر فقرا والأعلي في معدل الخصوبة ومنها محافظات الصعيد كلها بالإضافة إلى الجيزة والبحيرة، لافتة إلى أن أي تغيير في المفاهيم ليست سهلة، والإستجابة في البداية بشأن التوعية لا تكون سهلة، ولكن بالإقناع والزيارات الكثيرة والندوات سيتم تحقيق ذلك، « زيادة الإنجاب داخل الأسرة الحماة سواء من طرف الزوج أو الزوجة هي السبب فيه».