«أسد» يناطح كلاب العالم.. أنجب 200 جرو واكتسح لقب الأفضل في مصر

اعتدنا دائما منافسة الفتيات والسيدات وأحيانا الأطفال والرجال، على لقب الأجمل ضمن مسابقات محلية ودولية، لكن المسابقات لا تتوقف حدودها عند البشر، إذ تضم أيضا الحيوانات التي تشهد منافسة قوية في أحداث مخصصة داخل مصر وعلى المستوى العالمي، والتي يحرص الكلب «أسد» على المشاركة فيها باستمرار، حتى نجح في الحصول على المركز الخامس كأجمل كلب في العالم، وحصد لقب أفضل كلب في مصر 7 مرات متتالية.

يهوى أحمد حسيب، صاحب أجمل كلب في مصر، تربية الكلاب منذ صغره، ويمتلك «أسد» المتوج باللقب، منذ ولادته، موضحا أنه من فصيلة أوكرانية، وبدأ في تربيته منذ 6 أعوام، وقت أن كان لديه 8 أشهر، مشيرا إلى أنه اشترك في بطولة أجمل كلب في العالم التي أقيمت في روسيا، وفاز بالمركز الخامس، بعد منافسة مع أكثر من 15 كلبا من أفضل مزارع في روسيا.

خطف «أسد» أنظار الحكام في روسيا، إذ يقول حسيب لـ«الوطن»، إنهم كانوا مبهورين بالكلب، خاصة إنه تربي في مصر، ووصل إلى هذا الأداء والتدريبات، بعدما استطاع منافسة الكلاب الروسية والتفوق عليهم.

ويضيف أن كلبه «أسد»، اشترك في بطولة مصر الدولية التي ينظمها الاتحاد المصري لتربية الكلاب «Egyptian kennel federation»، التابعة للمنظمة العالمية «FCI»، وحصل على لقبها 7 مرات متتالية، كأفضل كلب في مصر، محققا رقما قياسيا لم يصل إليه أي كلب آخر.

لدى «أسد» أبناء متطابقين معه ويحملون نفس مواصفاته، والآن يشتركون في المسابقات العالمية، إذ يشير حسيب، إلى أنه بعد انتهاء وباء كورونا فيروس، سوف يسافر للاشتراك في مسابقات ستقام في روسيا، لافتا إلى أن «أسد» لديه ما يقرب من 200 جرو داخل مصر وخارجها، وأنه يعيش معه في مكان مخصص بمنزله، وله مكانا للنوم: «أسد كلب ذكي جدا ومطيع».

لا يأكل «أسد» من الأطعمة إلا الدراي فود والفريش فود، ويعتني به حسيب، كأحد أفراد أسرته، ولم يفكر في بيعه نهائيا، رغم العروض الكثيرة التي عُرضت عليه من شخصيات معروفة داخل وخارج مصر.