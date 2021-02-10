حملات إزالة في 3 مدن بالقاهرة لفرض الانضباط الحضاري «صور»

نفذت إدارة ثلاث مدن جديدة، هي 6 أكتوبر وبدر والقاهرة الجديدة، قرارات إزالة لإشغالات وتعديات لفرض الإنضباط الحضاري بها.

وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن حملات التصدي للمخالفات والإشغالات بالمدينة، والتي جرت بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات بالمناطق التي شملتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف المهندس شريف الشربينى، أنه تم تنفيذ حملة أخرى، بالتعاون بين شرطة التعمير وإدارة الأمن بالجهاز ورؤساء الأحياء، بمنطقة «العمرانية الأولى»، والتي أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات بالمنطقة، وإزالة التعديات على المسطحات الخضراء بين العمارات والمتمثلة في إقامة أسوار وسلالم مخالفة.

وفي سياق متصل، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق بين إدارة الأمن وشركة النظافة، أسفرت عن إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات بحى الاندلس بالتجمع الثالث، كما تم غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لأنشطة مخالفة ومصادرة معدات بالمولين رقمي «24/59»، بمركز خدمات التجمع الخامس، مؤكداً استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل أنحاء المدينة كافة.

من جانبه، صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم تنفيذ حملة إزالة لـ10 مصانع طوب مخالفة بالمنطقة الصناعية شرق ما بين المنطقتين «ج ، د»، كما تم تنفيذ حملة لإزالة إشغالات بالحي الأول بالمجاورة الأولى، والتي أسفرت عن تحرير 15 محضر إدارة بدون ترخيص و19 محضر إشغال بمساحات مختلفة و4 محاضر باعة جائلين.