4.1 مليار جنيه مكاسب «القابضة للتأمين».. وأرباح «المالية» 19.7%

ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، بحضور أعضاء الجمعية العامة، لمناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2020، الذي كان أبرز نقاطه زيادة أرباح حصة وزارة المالية في الشركة بنسبة 19.7 %.

واستعرض باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في التقرير النتائج المتميزة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث بلغ صافى الأرباح عام 2019/2020، مبلغ 4.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 3.0%، فيما حققت الشركة القابضة بصورة مستقلة صافي ربح 2.2 مليار جنيه.

وبحسب التقرير، فإن حصة وزارة المالية قد ارتفعت فى أرباح شركة مصر القابضة للتأمين عام 2019/2020، لتبلغ 1.8 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه عام 2018/2019، بمعدل نمو قدره 19.7 %، فيما بلغ إجمالى المبالغ المسددة للدولة «أرباح موزعة وضرائب وتأمينات» من شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة عن العام المالى 2019/2020 مبلغ 3.9 مليار جنيه.

وأظهر التقرير أنه للمرة الأولى منذ انشاء الشركة القابضة، اعتمد مجلس الإدارة استراتيجية للمجموعة ككل بكافة أنشطتها، ما ساهم في تحقيق نتائج غير مسبوقة من معدلات نمو ونتائج مالية هى الأضخم فى تاريخ المجموعة، بعد تطوير مؤسسي وبشرى وتكنولوجى هائل، أكده نجاح المجموعة في الحفاظ على التصنيف الائتماني الدولي لشركات التأمين التابعة لـ«B++» من مؤسسة«AMBest»، الدولية، لتحظى بنظرة مستقبلية مستقرة.

وكانت الشركة القابضة، قد نجحت فى تكوين أقوى تحالف فى السوق وتوقيع اتفاق مؤسسين لإنشاء شركة مصر للتأمين التكافلى، حياة بالشراكة بين الشركة القابضة، وشركتي التأمين مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر ونتوقع أن تكون هذه الشراكة الإستراتيجية اضافة وطفرة كبيرة فى حجم سوق التأمين فى مصر.

كما ساهمت المجموعة فى شركة وطنية لتأمين الممتلكات، بالشراكة مع صناديق وزارة الداخلية، وفى صناديق استثمار مباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بدء دراسة إنشاء شركات تأمين طبي وتأجير تمويلي وتخصيم وتمويل مستهلكين والتمويل متناهى الصغر، إذ تسعى المجموعة إلى تنفيذ تحالفات كبرى، إلى جانب التوسعات الخارجية، عبر تعظيم نشاط إعادة التأمين وتدعيم الفروع الخارجية بما يحقق نتائج ايجابية لها.