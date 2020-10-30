وزير قطاع الأعمال العام: افتتاح أكبر مصنع غزل في العالم خلال 14 شهرا

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر كان لها مركز متقدم في الأقطان طويلة التيلة على مستوى العالم حتى حدث تغير في الطلب العالمي، كما أن المصانع المصرية تقادمت دون استثمار في الماكينات، وهو ما أدى إلى فقدان مصر عرض الصدارة.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "TEN": "نتخذ كافة الخطوات لاسترجاع عرش مصر في الأقطان ثم الغزول والأقمشة"، لافتًا إلى أنه زار مصنع غزل 1 الجديد الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم من أجل الاطلاع على الأعمال الإنشائية وتكريم فريق غزل المحلة لكرة القدم الذي نجح في الصعود للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتابع: "الموعد الزمني للانتهاء من إنشاءات المصنع سوف يستغرق 14 شهرًا وقد يستغرق 16 شهرًا، ونتابع بصفة أسبوعية مع المقاول المنفذ، من أجل افتتاحه"، لافتًا إلى أن شركتي غزل المحلة وكفر الدوار هما الذراعان الأساسيان للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ويمثلان 50% من إنتاج 23 شركة غاز".

وأردف، أن مصر أنتجت مليون قنطار قطن هذا العام ولم يجرِ تصنيع منهم في مصر إلا 250 ألفا أو 300 ألف قنطار وصدرت الباقي منهم، إذ سيجرى البدء بتطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج من أجل تصنيع الـ700 ألف قنطار قطن لتصديره بالدولار.