أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، إجراء تعديل وزاري مصغر في وزارة الخارجية الإماراتية.

وغرّد بن راشد، عبر حسابه على تويتر: «تعديل وزاري مصغر في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد، حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وخليفة شاهين المرر وزيري دولة».

وتابع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «يغادر الوزارة الدكتور أنور قرقاش للعمل مستشارا دبلوماسيا لرئيس الدولة، وزكي نسيبة للعمل مستشارا ثقافيا لرئيس الدولة».

وفي تغريدة ثانية، قال حاكم دبي: «منح رئيس الدولة، وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش، أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي، الذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية، سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدّرا جهوده».

وتابع: «كما جرى تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة، لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات.. الرحلة مستمرة.. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات.. والقادم سيبقى دائما أجمل في بلادي الإمارات».