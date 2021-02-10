المفتي يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى المريخ

هنأ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا؛ بوصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الأربعاء: «أتوجه بأصدق التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، بمناسبة وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ؛ ما يفتح الآفاق لدراسات علمية فريدة على مستوى العالم العربي».

دولة الإمارات

وأكد المفتي أنّ وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ خطوة تاريخية في حياة الأمة، تعكس قيمة العلم في حياة الأمم والشعوب، وتفتح المجال لمشاركة العرب في تطوير علوم الفضاء، مشددًا على دعوة الشريعة الإسلامية لطلب العلم والحث الدائم على التزود منه؛ لقول المولى عز وجل: {وقل رب زدني علمًا}، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد»، وقوله أيضًا: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» .

يذكر أنّ «مسبار الأمل» وصل إلى المريخ، مساء الثلاثاء، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز بعد رحلة استمرت 7 أشهر قطع خلالها مسافة 494 مليون كيلو متر، ويتاح للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ حول سطح كوكب المريخ.

مسبار الأمل

وهنأ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بوصول مسبار الأمل إلى المريخ.

وقال الأزهري في بيان له: «أتوجه بخالص التهاني إلى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على إنجازها الذي نفتخر به جميعا في الوطن العربي والعالم الإسلامي، بوصول مسبار الأمل إلى المريخ، ونترقب جميعا دخول المسبار إلى مدار الكوكب الأحمر».

وأوضح الأزهري: «لحظة خالدة تملأ قلوب الأجيال القادمة أملا في اللحاق الدائم بركب الحضارة، ونتمنى للإمارات الشقيقة ولأرض الكنانة مصر ولبلادنا وأوطاننا كلها المزيد من الازدهار والنجاح، وتقديم كل ما هو نافع للبشرية كلها».