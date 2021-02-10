«العليا للفيروسات» تتوقع موعد الموجة الثالثة لـ كورونا: بعد 30 يوما

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن معدل إصابات حالات كورونا المسجلة يوميا، في انخفاض مستمر، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية منه، خاصة بعد دخول عدد من الدول الأوربية وأمريكا، في موجة ثالثة بعد انخفاض معدل الإصابات بنحو شهر أو شهر ونصف، مؤكدا أنه يجب الاستمرار في الإجراءات التي تطبقها الدولة ككل.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المحتمل أن تحدث موجة ثالثة من «كوفيد 19» في أواخر شهر مارس المقبل، مثلما حدث في الدول الغربية، وتحدد درجة شراستها مدى الالتزام بالإجرءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الامتحانات ستنتظم في موعدها المحدد، بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، لأن معدل الإصابات في انخفاض.

35 % نسب الإشغال في مستشفيات العزل

أكد حاتم، أن نسب الاشغالات بالمستشفيات في الأماكن المخصصة لعزل فيروس كورونا، وصلت إلى 35%، موضحا أن سبب الانخفاض للمعدلات، يرجع إلى الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة المصرية، بشأن مواجهة المرض، فضلا عن الخبرة المكتسبة لدى الأطقم الطبية في التعامل مع المرض والمرضى والتشخيص الجيد والدقيق للحالات، وإعطاء البروتوكول العلاجي المناسب لكل حالة.

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن خير وقاية من الإصابة بفيروس كورونا، هو الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة بأقصى دراجاتها، والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.