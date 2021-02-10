وفاة طبيب بفيروس كورونا في الدقهلية

نعت نقابة أطباء الدقهلية اليوم، أول ضحايا فيروس كورونا المستجد لها خلال شهر فبراير 2021 ، وهو الدكتور محمد رشاد، استشاري الجراحة العامة، بمستشفى بلقاس سابقا، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا ليصبح «الشهيد 59» بين أطباء الدقهلية، الذين فقدوا حياتهم نتيجة إصابتهم بالفيروس المستجد.

وقالت النقابة في نعيها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «تتقدم نقابة أطباء الدقهلية بخالص العزاء في وفاة الدكتور محمد رشاد، استشاري الجراحة العامة، بمستشفى بلقاس سابقا، ربنا يرحمه رحمة واسعة، وأدخله فسيح جناته وجعله من أصحاب الفردوس الأعلى».

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وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، إنه جرى ضم الدكتور محمد رشاد، إلى «قائمة الشرف لأطباء الواجب»، ليصل عدد المقيدين بها منذ بدء الجائحة أوائل عام 2020 إلى 59 طبيباً، والتي تم إعلانها من قبل النقابة، لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف مؤكدا أنه أول طبيب توفي بالفيروس خلال شهر فبراير 2021، وثامن طبيت يتوفي في الدقهلية خلال 2021 بفيروس كورونا.

وأضاف نقيب الأطباء، أن الدكتور محمد رشاد، استشاري الجراحة العامة بمستشفى بلقاس سابقا، والذي توفاه الله صباح اليوم بعزل مستشفي جامعة المنصورة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد معاناة مع المرض نتيجة الإصابة بالفيروس

وأشار إلي النقابة أعدت لوحة شرف تضم جميع شهداء الأطباء في مواجهة فيروس كورونا منذ بداية الجائحة من بينهم 8 أطباء أخرين خلال عام 2021 وهم كل من: الدكتور جمال مصطفى مطر، استشاري الجراحة العامة، وكيل مستشفى ميت غمر العام سابقا، والدكتور محمد عبد المنعم طبيب الباطنة والعناية بمستشفى المنزلة المركزي، والدكتور محمد طلبه عباس استشارى الجراحة العامة نائب مدير مستشفى ميت غمر بالمعاش، والدكتور محمد البيلي، أخصائي أمراض القلب في مستشفى دكرنس العام، والدكتورة عزة ابراهيم رئيس قسم عناية القلب بمستشفى طلخا المركزي، والدكتور أحمد الكيلاني أخصائي الباطنة بإدارة أجا الصحية، والدكتور صبري محمود استشاري الباطنة ورئيس أقسام الباطنة سابقا بمستشفى السنبلاوين العام.

يذكر أن نقابة أطباء الدقهلية لم تسجل أي وفاة بين صفوفها منذ 17 يناير الماضي والذي سجل في بدايته وفاة 7 أطباء.