تفاصيل مقتل صاحب «كبابجي الفقير» داخل مزرعته: 7 أشخاص خططوا لابتزازه

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل القبض على 5 متهمين بينهم 3 أشقاء، أطلق أحدهم الرصاص على صاحب «كبابجي الفقير» داخل مزرعته في أكتوبر، ما أسفر عن مقتله، إذ تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهمين والمجني عليه، بسبب محاولة إجباره على حراسة أرضه فحاول تهديدهم بسلاحه المرخص، لكن أحدهم أطلق عليه الرصاص.

وذكرت التحريات، أنه تبلغ لقسم ثان أكتوبر بأمن الجيزة، بوجود إطلاق أعيرة نارية بمزرعة أشجار موالح بطريق الواحات، دائرة القسم، ووفاة مالكها 70 سنة، مالك مطعم «كبابجي الفقير»، أثر إصابته بطلق ناري.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، ومفتشى القطاع، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى قيام 3 أشقاء، متعاقدين على حراسة أحد المواقع تحت الإنشاء، بذات المنطقة، تواصلوا مع المجنى عليه، لإجباره على الاتفاق معهم لحراسة أرضه، حيث توجه أحدهم لمزرعة المجني عليه، وبرفقته 4 عاطلين آخرين، مستقلين سيارة جيب بدون لوحات.

وطلب المتهمون، من المجني عليه حراسة مزرعته مقابل مبلغ مالي، إلا أنه رفض وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام على إثرها المجني عليه بإشهار طبنجة «مُرخصة»، وأطلق منها عيارين ناريين فـي الهواء، فأطلق أحدهم تجاهه عيار ناري من سلاح كان بحوزته، وأحدثت إصابته التي أودت بحياته واستولوا على الطبنجة الخاصة به ولاذوا بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط 5 متهمين منهم، بحوزتهم: 3 بنادق آلية، وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم بقيامة بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من بندقية آلية ضبطت بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولوا على طبنجة المجني عليه، ولاذوا بالهرب، تم بإرشادهم ضبط الطبنجة الـمُستولي عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.