مسلمو سريلانكا يشكون الحكومة للأمم المتحدة بعد حرق جثث ذويهم

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن المجلس الإسلامي ببريطانيا قدم شكوى نيابة عن مجموعة من العائلات المسلمة في سريلانكا إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بشأن سياسة حكومة سريلانكا المتمثلة في الحرق القسري لجميع من تأكدت وفاتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال المجلس، إن الحكومة تنتهك حقوقهم الدينية، وتسبب حزنًا لا يمكن وصفه، وأكد المجلس أن الحكومة السريلانكية تنفذ مئات عمليات حرق الجثث على الرغم من قول الخبراء الطبيين الدوليين والسريلانكيين، بأنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا ينتقل من الجثث.

وتولى المجلس الإسلامي تقديم الشكوى نيابة عن مجموعة، مكونة من ثمان عائلات مسلمة، الذين أكدوا نهم لا يعارضون اتخاذ قرارات صعبة تتعارض مع الحقوق الأساسية، لكنهم يقولون إن الحكومة تفرض حرق الجثث دون أي اعتبار لرغبات العائلات أو معتقداتهم الدينية.

وكتب المقررون التابعون للأمم المتحدة مرتين إلى الحكومة السريلانكية، في أبريل من العام الماضي ويناير من هذا العام، يحثون فيها على احترام رغبات أولئك الذين يسعون إلى الدفن، والاعتراف بأن تجاهل مشاعر المسلمين قد يؤدي بهم إلى عدم تقديم جثث موتاهم إلى المحرقة.

وبحسب التقارير، فقد تم حرق ما يصل إلى 200 جثة للمسلمين في سريلانكا في يناير الماضي، على الرغم من أن لجنة خبراء سريلانكية أعلنت في يناير أن الدفن مسموح به، لكن الحكومة لم تتخذ أي إجراء، ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن سياسة الحكومة ذات الأغلبية البوذية هي جزء من هجوم مستمر على الأقلية المسلمة في سريلانكا، التي تشكل 9٪ من السكان.

يذكر أن السيناتور الامريكي كريس فان هولن، كان قد طالب سريلانكا بعدم حرق جثث المسلمين المتوفيين بكورونا، والسماح للجماعات الدينية في البلاد بدفن موتاهم وفقا لمعتقداتهم، كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنّ شروط سريلانكا التي تقضي بحرق جثة أي شخص يموت بسبب فيروس كورونا تتعارض مع إرشادات الصحة العامة وتميز ضد الجالية المسلمة.