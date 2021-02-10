نائبة دمياط تطالب وزير الشباب بعودة النشاط لملاعب كرة القدم

كشفت عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، الدكتورة هناء فاروق، عن تفاصيل لقائها مع وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، لبحث عدد من المشكلات التي يعاني منها عدد كبير من الشباب أبناء دمياط.

وأكدت عضو مجلس النواب أن اللقاء، الذي عُقد بمقر وزارة الشباب والرياضة، تضمن مناقشة مشكلة توقف الأنشطة على ملاعب كرة القدم وفي مراكز الشباب بدمياط، الأمر الذي يضطر العديد من أبناء المحافظة للسفر إلى بعض المحافظات الأخرى، لممارسة رياضتهم المفضلة بها، مشيرةً إلى أن هذه المشكلة ترجع إلى ضعف الميزانية المتاحة، واشتراطات الملاعب.

وأضافت «فاروق» أنها تقدمت بطلب إلى وزير الشباب والرياضة، الذي وعد بزيارة محافظة دمياط، للوقوف على تفاصيل المشكلة في مراكز الشباب، كما وعد بالعمل على سرعة حل هذه المشكلة.

ومن جانبه، طالب اللواء علي العساس، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بضرورة العمل على رفع كفاءة الطريق الرابط بين مناطق «الكاشف الجديد، وعتيبة، وجلال، وسيف الدين، وتفتيش السرو».

وأكد النائب، في الطلب المقدم إلى وزيرة التخطيط، أن ذلك الطريق يخدم ما يقرب من 100 ألف نسمة، مشيراً إلى أن هناك حاجة لإحلال وتجديد مشروع الصرف الصحي في مدينة «السرو، وسيف الدين، والكاشف الجديد»، وطالب أيضاً بأن يكون النصيب الأكبر من المعينين في شركات البترول بدمياط لأبناء المحافظة.

وتقدم «العساس» بطلب إلى وزيرة التخطيط، أشار فيه إلى وجود مسافة تمتد لنحو 9 كيلومترات، على الطريق بين محافظتي دمياط والدقهلية، تحتاج إلى تطوير عاجل، وهي المسافة بين قرية «تفتيش السرو»، أو ما يُعرف بـ«إسكندرية الجديدة»، وعزبة «عتيبة»، التابعة لقرية «الكاشف الجديد»، بمركز الزرقا.

ووفقا لعضو مجلس النواب فإن هذه المسافة تتبع محافظ دمياط إدارياً، في حين أنها مازالت تتبع مديرية الطرق بمحافظة الدقهلية، نظراً للخلاف الحدودي بين المحافظتين، حيث لم تنقل لولاية مديرية الطرق بدمياط، مشيراً إلى أن الطريق يخدم ما يزيد على 50 ألف نسمة يومياً، وأضاف أن هذه المسافة عبارة عن جبال ومنخفضات، حيث لم يتم رفع كفاءة الطريق بعد رصفها منذ ما يقرب من 40 سنة، حتى أصبحت تلك المنطقة مأوى لقطاع الطرق وأصحاب السوابق، ولم تعد تلك المسافة صالحة للسير عليها، رغم أنها المنفذ الوحيد الرابط بين طريق مدينتي الزرقا بدمياط، والمنصورة بالدقهلية.

وطالب «العساس» بتوفير الاعتماد اللازم لرفع كفاءة الطريق لأي من المحافظتين، علماً بأنه سبق وتم عمل مقايسة تقديرية بمبلغ 11 مليون جنيه، كما طالب وزير البترول بمخاطبة شركات البترول العاملة في دمياط، بأن يكون النصيب الأكبر من التعيينات بها لأبناء محافظة دمياط.

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