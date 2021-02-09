«محافظ دمياط» تناقش أعمال تطوير طريق «الترعة الشرقاوية»

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا، اليوم مع المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و المهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق والنقل و مديري الإدارة الهندسية والمشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى الجهة المُنفذة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور على مصطفى مشرفه «الترعة الشرقاوية».

وخلال الاجتماع، ناقشت الأعمال الجارية بالمشروع وعمليات الرصف التى يتم تنفيذها بالتوازى مع الأعمال الأخرى، و الموقف الخاص بإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار بطول الطريق لمنع تراكم المياه.

كما ناقشت محاور و آليات التنفيذ بما يتناسب مع كافة المعايير الفنية والهندسية والمناسيب الخاصة بكل جزء بالطريق، وفى هذا الخصوص وجهت «المحافظ» إلى الإسراع فى المعدلات التنفيذية لإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار بالقطاعات التى يجرى العمل بها والتأكد أولاً من كفاءتها قبل البدء في الرصف مؤكدة على وضع جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من هذه الأعمال.

وأوضحت أن المشروع يستهدف تطوير أحد أطول وأهم المحاور الرئيسية بمدينة دمياط، وذلك بطول 7.5 كم بدءًا من ميدان عزب النهضة حتى مسجد الحطاب بعزبة اللحم مرورًا بعدد المناطق الهامة، حيث تتضمن عمليات التطوير رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بما تشتمله من برجولات ومقاعد وممشى وتشجير و أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى أعمال إنشاء أرصفة جانبية و بالوعات صرف مياه الأمطار و رصف الطريق.

وشددت على مبدأ رد الشئ لأصله والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لوضع الخطوط العريضة لتنفيذ عمليات رد الشئ لأصله فى أسرع وقت ممكن وذلك لتحسين مستوى وجودة الطرق ورفع كفاءتها.

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