وزير التعليم العالي يبحث استعدادت لعودة الدراسة: خطط لكل الاحتمالات

عقد مجلس شؤون المعاهد، اجتماعًا، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة.

ناقش الاجتماع، الاستعداد لعودة الدراسة، ووضع خطط لكل الاحتمالات الممكنة، ووضع نماذج مرنة لجداول امتحانات الترم الأول في انتظار ما يستجد من قرارات عن لجنة أزمة كورونا.

وأكّد مراعاة نفس الإجراءات الاحترازية في كل الحالات من تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وإجراء تناوب للحضور، وتقليل أعداد الطلاب بالكليات النظرية والعملية مع مراعاة ظروف التدريب العملي لطلاب الكليات العملية.

كما بحث الاجتماع، ما تمّ من تحديث للوائح المعاهد، وحث وزير التعليم رؤساء لجان القطاع المختلفة على الانتهاء من تحديث هذه اللوائح مع بداية العام الدراسىي المقبل 2021 - 2022.

وكذلك حث وزير التعليم العالي، رؤساء لجان قطاع المعاهد المختلفة على متابعة أعمال الامتحانات، مؤكّدا عدم التهاون واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأبرز «عبدالغفار» أهمية دراسة إمكانية التوسع في أنظمة التعليم الفني وإتاحة الفرصة للراغبين في استكمال مسيرة التعليم، مضيفًا أنَّ العالم كله يسعى للتوسع في إتاحة فرص التعليم للراغبين، وكذلك توفير فرصة للطالب للتجربة العملية بسوق العمل والحصول على المهارات والجدارات المناسبة واستكمال دراسته بأي وقت لاحق.

وشدد وزير التعليم العالي، على العمل مع جهات الدولة المختلفة لتنظيم مراكز التعليم والتدريب واستغلالها للطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى جهود الوزارة المستمرة لمحاربتها من خلال الضبطية القضائية.

كما ناقش الاجتماع مقترح تنظيم عملية تدريب وترخيص مزاولى المهن الحرفية.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى الانتهاء من أول اختبار ترخيص مزاولة مهنة الطبولفت إلى التعاون مع الجهات المعنية بالدولة ومنها وزارة القوى العاملة والنقابات المختلفة لتوفير تدريب محترف على غرار نجاح تجربة مبادرة «صنايعية مصر» للعاملين بالمهن الحرفية، وتوحيد ترخيص ممارستها.

وقرر المجلس تجديد بروتوكول دعم صندوق أسر الشهداء، ومخاطبة المعاهد التي لم تسدد حصتها للصندوق للقيام بسدادها.