تجديد حبس سائق ووالده قتلا جارهما في مشاجرة بالشرقية

قررت نيابة مركز كفر صقر بالشرقية، تجديد حبس سائق ووالده، اليوم، بتهمة قتل جارهم في مشاجرة بينهم بقرية «أبو االشقوق»، التابعة لدائرة المركز 15 يوما على ذمة التحقيق .

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة كفر صقر بنشوب مشاجرة بين عدة أشخاص بقرية أبو الشقوق التابعة لدائرة المركز ما أسفر عن سقوط قتيل.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين وقوع مشادة بين المجني عليه وإحدى السيدات تربطها صلة قرابة بالمتهمين وتطور الأمر لتدخل المتهمين وتشاجرهم مع المجني عليه وأحدثوا إصابته التي أدت لوفاته، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.

وعلى جانب آخر قررت نيابة أبو حماد حبس 3 متهين بقتل سائق «توك توك»/ بهدف سرقته 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة شاب مصابا بعدة طعنات ملقى ناحية مصرف أسفل كوبري العباسة التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى «محمد. خ . خ» سائق توك توك مقيم بقرية الأسدية التابعة لمركز أبو حماد وبمعاينة الجثة تبين إصابته بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده ما أدى لوفاته.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أبو حماد المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.