بعد رفع 3 أصناف.. «الشرقية للدخان»: لا نية لزيادة أسعار السجائر

كشف هاني أمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، أن شركته لا تنوى رفع أسعار السجائر المحلية في الوقت الحالي، مؤكدا أن الأسعار تراجع كل 3 شهور، بمعيار التكلفة والعائد.

وأضاف رئيس الشرقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار رفع أسعار السجائر أمر يخُص كل شركة، لافتا إلى أن «فيليب موريس» اتخذت قرارا بزيادة أسعار بعض منتجاتها في وقت يناسبها، مشيرا إلى أن قرار زيادة أسعار المحلية منها أمر يخُص الشركة، و«نتخذ القرار في الوقت المناسب لنا».

ونوه «أمان» إلى أن القانون وضع شرائح لزيادة الأسعار، وكل واحدة لها سقف محدد للضريبة، وكلما انتقلت الأسعار من واحدة إلى أخرى أعلى تستحق ضريبة أكبر، موضحا أن الشرائح الثلاث الأولى حتى 18 جنيها، والثانية من 18 حتى 36 جنيها، والثالثة أكثر من 36 جنيها.

ورفض رئيس «ايسترن كومباني»، تحديد موعدا لزيادة أسعار السجائر المحلية، قائلا: «نحن ندرس أسعار السوق ومنتجاتنا كل 3 شهور، وحتى الآن لا يوجد ما يدعو إلى زيادة الأسعار».

وأعلنت شركة «فيليب موريس مصر»، أكبر شركة سجائر أجنبية عاملة في مصر، أمس، زيادة أسعار جديدة في منتجاتها من السجائر، بواقع جنيها في كل علبة.

وقالت الشركة في بيان، إنها أعلنت قائمة جديدة لأسعار منتجاتها التي تضم «ميريت، ومارلبورو، وإل إم».

وأوضحت الشركة، أن زيادة الأسعار بشكل رسمي يأتي للمساهمة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، ومنع أي استغلال للمدخنين البالغين.

ووفقا للبيان، فإن الأسعار الجديدة ستكون كالآتي: «مارلبورو» بأنواعها 44 جنيها، و«ميريت» بأنواعها 48 جنيها، و«إل إم» بأنواعها 33 جنيها.

واشارت الشركة، في بيانها، إلى أنه على الرغم من الزيادة المعلنة، قررت عدم زيادة أسعار بيع العلامات التجارية «مارلبورو كرافتد» و«إل إم موشيون» التي طرحتهما مؤخرا بأسعار كالآتي: MARLBORO CRAFTED بأنواعها 36 جنيها، وL&M MOTION بأنواعها 28 جنيها.