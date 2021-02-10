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محمود مسلم

أبو الغيط يدين التصعيد الحوثي ومهاجمة الأراضي السعودية

كتب:

الوطن
05:18 م | الأربعاء 10 فبراير 2021
أبو الغيط

أبو الغيط

أدان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التصعيد الحوثي الخطير في الأيام الأخيرة، وبخاصة استهداف مطار أبها بالطائرات المُسيرة المُفخخة، واصفا ما تمارسه جماعة الحوثي من استهدافٍ للمدنيين بالعمل الإرهابي الجبان وجريمة الحرب المُشينة، ومُشددا على حق المملكة في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات الإرهابية.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط استنكاره للتصعيد الحوثي الممنهج بهدف احباط مساعي تحريك العملية السياسية، بما في ذلك الهجمات التي شنتها ميلشيا الحوثي مؤخرا على مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المُفخخة، وكذا المحاولات المستمرة والفاشلة لاستهداف الأراضي السعودية.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن وقف إطلاق النار يُمثل شرطا ضروريا لإطلاق عملية سياسية جدية بين الحكومة الشرعية والحوثيين، مُحملا جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تخريب كل المحاولات المبذولة من أجل تهيئة الأجواء لمُحادثات سياسية بناءة تُنهي الصراع الدائر في اليمن منذ 2015.

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