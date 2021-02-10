إصابات كورونا في السعودية الأعلى منذ 3 أشهر.. وإغلاق 32 مسجدا

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية لأعلى معدلاتها منذ 3 أشهر، سجلت السلطات الصحية في البلاد نحو 370 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة، وذلك وفقا للبيان الصادر عن وزارة الصحة السعودية، اليوم.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية، محمد العبد العالي، إن منحنى الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا يستمر في الصعود بنسبة 330%، بينما شهدت الحالات الحرجة ارتفاعا في تسجيلها بنسبة 41%، حيث أشارت الوزارة إلى أن مدة الإغلاق للتعقيم تستمر بين 24 ساعة إلى 48 ساعة.

وأغلقت الوزارة، اليوم، 10 مساجد مؤقتا بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت إصابات مؤكدة بين صفوف المصلين على النحو التالي: حالتان في مسجدين بمنطقة مكة المكرمة، وحالتان في مسجدين بالجوف، وثلاث حالات في مسجدين بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان، بالإضافة إلى مسجد بحي الهجرة بالمدينة المنورة لوجود أربعة حالات، ومسجد بمدينة عرعر بالحدود الشمالية به حالة واحدة، ومسجد بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية به حالة واحدة، ومسجد بمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير لوجود حالتين.

ووجهت الوزارة مناشدة للمصلين في حالة ظهور أحد الأعراض التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا عدم الذهاب إلى المسجد قبل إجراء الفحص والتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، مؤكدة أن المتهاون في ذلك يعرض نفسه والآخرين للخطر ولايسلم من الإثم، والأخذ بالإجراءات الاحترازية واجب شرعي وسلوك حضاري.

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة عبد اللطيف آل الشيخ، نصيحة للمصلين في المملكة لمنع إغلاق المساجد، وذلك عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «نصيحة من القلب لمرتادي بيوت الله لاتكونوا سبباً في غلق المساجد فالتهاون بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة سبب رئيس في انتشار فيروس كورونا».

وتابع: «فلنتعاون جميعاً لنسلم ونحتسب الأجر من الله في ذلك فالعمل بالأسباب واجب شرعي وسلوك حضاري ، حفظ الله الجميع من كل مكروه».