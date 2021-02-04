ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في السعودية إلى 369248 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 303 حالات إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 369248 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات بكورونا إلى 6389 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة السعودية، إلى أنه تم تسجيل 297 حالة تعاف جديدة من الفيروس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 360697 حالة.

وفي الإمارات، أعلنت «وزارة الصحة ووقاية المجتمع» تسجيل 3249 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات بكورونا إلى 316875 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في الإمارات إلى 888 حالة

‌‌‎وقالت الوزارة الإماراتية، إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 888 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية الرسمية «وام».

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى تسجيل 3904 حالات شفاء جديدة لمصابين من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من كورونا إلى 293180 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت «وزارة الصحة» الإماراتية، تقديم 157783 جرعة لقاح خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الجرعات المقدمة 3849374 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 38.92 جرعة لكل 100 شخص.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا بلغ 135041 إصابة والوفيات1532 وإجمالي حالات الشفاء من الفيروس127266، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العمانية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 407 إصابات جديدة بالفيروس.

وقالت الوزارة القطرية، إن 172 شخصاً من المصابين بكورونا، تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 146474.

وفي الكويت، قررت وزارة الصحة، اليوم، إيقاف منح الإجازات الدورية لكافة موظفي الوزارة، اعتباراً من الأحد المقبل، ولمدة 3 أشهر، نظراً للوضع الوبائي العالمي والمستجدات المحلية، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.