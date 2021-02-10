جامعة دمياط تستعد لاستقبال طلابها بالفصل الدراسي الثاني

وجه الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، الفترة الماضية كل الشركات القائمة بأعمال الإنشاءات بزيادة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجاري العمل بها، وخاصة خلال فترة توقف الدراسة الأسابيع الماضية، وبناءً عليه اتخذت الشركات العديد من الإجراءات المكثفة وزيادة العمالة عن معدلاتها لإنجاز الأعمال المختلفة بالمشروعات الموكلة إليهم.

هذا وتوجه الدكتور دعدور رئيس الجامعة بخالص الأمنيات لنواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالتوفيق الفترة المقبلة ولأبنائه وبناته طلاب وطالبات الجامعة بالتوفيق والسداد في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وكان الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، التقى الشيخ محمد محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة دمياط، وذلك لمناقشة بروتوكول التعاون المقرر إبرامه بين الجامعة ووزارة الأوقاف ممثلة في مديرية الأوقاف بدمياط.

ويهدف بروتوكول التعاون، إلى عقد دورات تدريبية بناءً على رغبة وزارة الأوقاف في عقد دورات تدريبية للأئمة والواعظات بالتعاون مع جامعة دمياط في العديد من المجالات على النحو التالي:

1. اللغة العربية وآدابها.

2. دورة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع.

3. دورة مهارات إعلامية ويتم التدريب بمقر الكليات التي يتم الاتفاق عليها بين كل من جامعة دمياط ومديرية الأوقاف بدمياط.

هذا وتتكفل الجامعة بترشيح أعضاء هيئة التدريس المتميزين في المجالات السابق ذكرها، وتتحمل وزارة الأوقاف صرف بدل المحاضرات للمحاضرين.

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