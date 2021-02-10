بعد واقعة بسمة الكويتية.. شيخ الأزهر والإفتاء: لا وجود لحد الردة

أعادت الفنانة بسمة الكويتية، بإعلانها ارتدادها عن الدين الإسلامي، واعتناق الديانة اليهودية، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل مرة أخرى حول حد الردة وتطبيقه في الإسلام، فواقعة «بسمة» تأتي بعد واقعة أخرى للإعلامي الكويتي محمد المؤمن، الذي اعتنق الديانة المسيحية مؤخرا؛ إذ ظهر مرتديا الصليب في مقطع فيديو تداوله المستخدمون عبر «تويتر».

الإمام الأكبر الد أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حسم الجدل حول وجود حد الردة في الإسلام، حيث أكد في مقطع فيديو له أنه يؤيد عدم وجود حد ردة في الإسلام، وهذا يتوافق مع رأي عدد من الفقهاء المعاصرين الذين يرونه جريمة وليس حد من حدود الإسلام ومن هؤلاء الشيخ أبو زهرة والشيخ شلتوت والشيخ عبد الوهاب خلاف وآخرون.

وأوضح شيخ الأزهر أنه يؤيد تلك الرؤية وأن الردة جريمة ليست حد من حدود الدين بل يتم ترك الأمر لتقدير الحاكم وولي الأمر، كما وصف الإمام الأكبر المرتد الذي يخرج من دين الفطرة وهو الإسلام، بأنه أعمى البصر والبصيرة، منبهًا إلى خطورته على المجتمع إذا استمر في ضلاله وغيه، وأن واجبنا نحو المرتدين بداية هو النصح والإرشاد ومخاطبة عقولهم بالحجة والبرهان.

حد الردة في الإسلام

بدورهـ، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل إنسانا ترك دينه، وان المؤسسات الدينية والفقهاء يرون أنه لا يمكن إجبار أحد على الاعتقاد، وأن الإسلام ليس فيه إكراه على المعتقد.

وأوضح مفتي الجمهورية في تصريحات عبر موقع دار الإفتاء، أن النص القرآني يقول «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة»، فعقوبة القرآن الكريم أخروية وليست دنيوية، إلا إحباط الأعمال، وهي ليست من اختصاص أي إنسان، ومرتبطة بالتوفيق الإلهي فقط، وبالتالي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قتل إنسانا ترك دينه.