مجازاة مسؤولة سابقة تعدت بالقول على زملائها: «خلوا شيخ الأزهر ينفعكم»

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية سابقًا، بغرامة تعادل أجر 15 يومًا من أجرها الأساسي، لما نُسب إليها من تعدٍ وتطاول على قيادتها بالأزهر عام 2015، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأوضحت المحكمة أنّه تبيّن أنّ المحالة بصفتها مدير عام بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالمعاهد الأزهرية سابقًا، قررت خصم مبالغ مالية من العاملين بالإدارة، عبارة عن بدل الجهود غير العادية، فاتجهت كبير باحثين في الإدارة إلى مكتب المحالة وانفعلت عليها وتحدّثت معها بأسلوب غير لائق، فطردتها المحالة من مكتبها، وتواصلت هاتفيا مع رئيس قطاع المعاهد وأخطرته بما حدث، فأصدر قرار بمجازاة المذكورة بخصم 3 أيام من راتبها.

وتابعت المحكمة، أنّ بعض العاملين ذهبوا إلى شيخ الأزهر وقدّموا شكوى ضد المحالة، تضرروا فيها من خصم تلك المبالغ من رواتبهم، وعندما علمت المحالة بذلك قالت لهم: «خلوا شيخ الأزهر ينفعكم، مش انتوا رحتوله، وروني هيعملكم إيه».

واطمأنت المحكمة إلى أقوال الشهود الذين أكدوا جميعهم وتواترت شهادتهم على تلفظ المحالة بألفاظ غير لائقة بحق فضيلة الأمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، ومن ثم أصبح من الثابت للمحكمة ارتكاب المحالة لفعل التطاول على قيادات الأزهر الشريف، ما يعد خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي، باعتبار أنّ الالتزام بتوقير واحترام رؤسائها في العمل يعد واجبا عليها تحتمه طبيعة النظام الإداري، ويعد أكثر وجوبا إذا كان الرئيس الإداري الأعلى هو فضيلة الأمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، الذي يتعين عدم المساس بقيمته وقامته باعتباره رمز من رموز الأمة التي تحظى من الكافة بكل إجلال وتوقير واحترام، وبذلك تكون المحالة ارتكبت ذنبًا إداريًا يتعين مجازاتها عنه بالجزاء المناسب.