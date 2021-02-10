وزيرة الثقافة تصدر قرارا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون في مدينة الشروق

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قرار بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بمدينة الشروق بعد موافقة جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض رقم (1) بمركز خدمات المجاورة الثامنة بالإسكان العائلي بمساحة إجمالية تبلغ 7915 مترا مربعا، وما بها من مباني منفذة على مساحة 1400 متر، وتضم 33 فصل دراسي.

وقالت عبدالدايم، إن قرار إنشاء فرع الأكاديمية بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، يأتي في إطار استراتيجية الدولة ووزارة الثقافة، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، الخاصة بالتوسع في المنشأت الثقافية التعليمية المتخصصة بمختلف المحافظات.

وأضافت أن فرع الأكاديمية بمدينة الشروق، يعد رافدا جديدا يثري منظومة العمل الإبداعي، ويخلق شخصيات واعية تشارك فى تنمية المجتمع وبناء الإنسان، من خلال إعداد كوادر فنية متخصصة، تساهم فى الحفاظ على ازدهار الفنون والثقافة المصرية، وتنشر التنوير بين أبناء الوطن، لمواجهة التعصب والأفكار المتطرفة.

وقال الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، إن فرع الأكاديمية الجديد بمدينة الشروق، يتيح الفرصة أمام الشباب لصقل مواهبهم بالدراسة المتخصصة.

وأكد أن العمل بها يجري على مرحلتين، الأولى تبدأ بقسم الإخراج في المعهد العالي للسينما، وقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والمعهد العالي للباليه، والمعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار»، أما المرحلة الثانية، تضم استكمالا لباقي تخصصات معاهد الأكاديمية.

وأشار إلى أن إعلان قبول دفعات جديدة في تخصصات المرحلة الأولى، سيتم خلال أيام قليلة من الافتتاح الرسمي، لافتا إلى أنه جار حاليا دراسة افتتاح أفرع جديدة بجامعتي المنصورة بمحافظة الدقهلية وقناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.