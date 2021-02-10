39962 طنا رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 26 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22361 طنا تشمل : 6530 طن فوسفات و15831 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35350 طنا تشمل : 5603 أطنان ذرة و8272 طن خردة و2305 أطنان خشب زان و3230 طن ابلاكاش و5675 طن حديد و1633 طن زيت طعام و7500 طن كسب صويا و1132 طن صودا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 30 حاوية مكافئة تشمل : خضروات «بسلة وبطاطس وفاصوليا وخس ونعناع وطماطم وخضار مشكل مجمد» وحاصلات زراعية «برسيم وبصل وريحان وزيتون وليمون وسمسم وشطة» وفواكة «برتقال وفراولة ويوسفي وبلح» يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب والأردن وروسيا وإلمانيا وأوكرانيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبنجلاديش وإندونيسيا وسلوفينيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وأمريكا والهند ومالطا وسنغافورة وسيريلانكا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 179 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1656 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 57878 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 39962 طنا.

كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1356 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، و1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4661 شاحنة.

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