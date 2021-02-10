فرحك في الجنة.. مواقع التواصل سرادق عزاء في «عريس الشرقية»

حالة من الحزن تخيم على قرية «القصاصين»، التابعة لمركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، حداداً على وفاة الشاب «إبراهيم محمد توفيق»، 20 سنة، بينما كان يستعد لإتمام زواجه، متأثراً بإصابته بنزيف في المخ، إثر سقوطه مغشياً عليه وارتطام رأسه بجسم صلب، في «ليلة الحنة»، قبل زفافه بساعات قليلة.

وقال أحد الأهالي إنه تم نقل الشاب إلى المستشفى في حالة حرجة، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، منذ مساء الاثنين الماضي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن نسبة الأكجسين لديه كانت متدنية للغاية، كما أنه ظل فاقداً للوعي طوال فترة احتجازه بالمستشفى حتى وفاته.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء في الشاب، الذي وصفه البعض بأنه «عريس الجنة»، حيث انهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيد، وأخرى تضمنت دعوات أن يلهم الله أهله الصبر والسلوان.

وجاء في التعليقات: «البقاء لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون»، بينما علق آخر بقوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكتب آخر: «يا رب ارحمه رحمة واسعه واغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء يا رب العالمين، لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رحمه الله وغفر له وجعله في جنات النعيم ووالدينا وجميع المسلمين، وربط على قلب والديه وألهمهم الصبر والسلوان».

وجاء في تعليق آخر: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا يصبر أهله يا رب العالمين»، وتابع آخر: «البقاء والدوام لله وحده، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون»، وأضاف أحد المتابعين: «إنا لله وإنا إليه راجعون، فرحك في الجنة ونعيمها».