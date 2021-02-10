عرض مسرحية «اللوكاندة» لـ أشرف عبدالباقي كل جمعة على «dmc»

أعلنت شبكة قنوات «dmc»، عرض مسرحية «اللوكاندة»، تقديم الفنان أشرف عبدالباقي وحمدي الميرغني ودياب وويزو، في الثامنة مساء كل يوم جمعة.

ونشرت القناة، عبر صفحتها على فيس بوك، أغنية البرنامج، وبرومو، يحمل العديد من المواقف الكوميدية بين أبطال العمل.

يذكر أن برنامج «اللوكاندة» هو عبارة عن سلسلة من المسرحيات المتصلة المنفصلة، تدور أحداثها بين أبطال العمل، وهم: أشرف عبدالباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، أحمد الطماني، على حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.

المسرحية من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وديكور محمود سامي، وفكرة وإخراج أشرف عبدالباقي.

الجدير بالذكر أن الفنان أشرف عبدالباقي كان له العديد من التجارب الناجحة في هذه الأعمال، ومنها «مسرح مصر»، و«تياترو مصر»، والتي استمرت لعدة مواسم ونالت إعجاب الجمهور، وكانت بطولة عدد كبير من نفس فريق العمل الذي سيقوم ببطولة «اللوكاندة».