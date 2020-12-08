صور.. أشرف عبدالباقي ونجوم "اللوكاندة" يحتفلون بعيد ميلاد دياب

فاجأ النجم أشرف عبدالباقي الفنان دياب، بالاحتفال بعيد ميلاده، وذلك أثناء بروفات عروض مسرحية اللوكاندة، التي تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت، على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة.

فيما سادت روح الدعابة بين فريق عمل مسرحية اللوكاندة والعملين بها، وتقديم التهاني لدياب بمناسبة عيد ميلاد.

"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فني فتحي إسماعيل.

وكانت الفنانة نورهان، قد أشادت بمسرحية "اللوكاندة" التي يلعب بطولتها الفنان أشرف عبدالباقي، ونشرت صورًا لها بصحبة ابنها وأبطال العمل.

وعلقت نورهان على الصور "مسرحية جميلة، وناسها أجمل.. (اللوكاندة) على مسرح الريحاني اللي كمان كان مبهر بالنسبة لي بعد التجديدات اللي عملها أشرف عبد الباقي.. أنصح كل الناس تروح تتفرج.. شكرًا أشرف عبدالباقي والبنوتة الحلوة نجمة المستقبل ويزو إن شاء الله".

وتلقى "عبد الباقي" التهاني من بعض نجوم الفن، أبرزهم محمد محمود عبد العزيز، الذي علق قائلًا: "ألف مبروك مسرحية بجد حلوة أوي"، بينما قالت المطربة أمينة: "مبروك.. مبروك".