عكاشة: حل مشكلات الدول العربية سببها سنوات من العمل المضني لمصر

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القيادة السياسية المصرية بذلت مجهودات كبيرة وخفية سعيا منها إلى حل الكثير من المشكلات العالقة في الدول العربية مثل السودان وليبيا وغيرها: «كنت أظن حل مشكلات الدول منتصف العام الجاري، ولكن النتائج سبقت ظني، وهي انعكاس لسنوات من العمل المضني الخفي من مصر».

خطاب مصر منذ البداية شفاف ومواكب للأحداث

وأضاف «عكاشة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن السودان مرت بمتغيرات كبيرة بداية من التحرك الشعبي الذي أعلن عدم قبوله استمرار حكومة الرئيس السابق عمر البشير، وكان خطاب مصر منذ البداية شفافا ومواكبا للأحداث هناك: «الشعب كان ينشد التغيير ويسعى لحل مشكلاته، ومنذ اللحظات الأولى للحراك انحاز الجانب المصري لرأي ومبتغى الشعب السوداني، مصر حاضر بشكل رئيسي».

مصر أعلنت دعمها غير المسبوق للسودان

وأوضح أنه بمجرد انتهاء الحراك وما نتج عنه من فترة انتقالية ممثلة في المجلس السيادي السوداني والحكومة الانتقالية، أدرك الأشقاء في السودان أن الشريك الاستراتيجي الأول وأول من ساندهم في حراكهم هي مصر: «مصر أعلنت دعمها غير المسبوق بشكل سياسي واقتصادي وعسكري للسودان».

نمط به قدر عالي جدا من التشارك في النمو

وأكد أن مصر عادت لتؤسس نمطا جديدا من العلاقات الخارجية، وتحصد ما زرعته بجهودها التي بدأت منذ الـ5 سنوات الماضية من العمل المكثف في المحور الجنوبي السوداني، كما كسبت مصر احتراما بالغا من كل الدول الأفريقية أثناء ترؤسها للاتحاد الأفريقي: «نمط حكم جديد، وبه قدر عالي جدا من التشارك في النمو على مستوى القارة والشفافية، وأصبح ما قامت به مصر شبه مقياس لكافة الدول التي رأست الاتحاد فيما بعد».

وأشار إلى أنه فيما يخص دولة جنوب السودان، فقد وعت مصر بأنها دولة شريك في المنظومة ولم تغفل مصر على تدعيم وتعزيز العلاقات على كافة المستويات بين الدولتين: «زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جوبا ستسطر في كتب التاريخ».