5 نصائح لتوفير 15% من استهلاك الكهرباء في المنازل

بخطوات بسيطة، يستطيع المشترك توفير حوالي 15% من استهلاكه للكهرباء، في حال استخدامه تكنولوجيا الإضاءة الموفرة «الليد» وقام بتغيير جميع اللمبات بالمنزل.

العمر الافتراضي للمبات الإضاءه

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحمايه المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العمر الافتراضي للمبة الليد الموفرة للكهرباء يصل إلى 20 ألف ساعة بكمية طاقة 20 وات، أما اللمبات الفلورسنت المدمجة يصل عمرها الافتراضي إلى 10 آلاف ساعة بكمية طاقة 23 ساعة، واللمبات الهالوجين المتوهجة يصل عمرها الافتراضي إلى ألف ساعة، واللمبة المتوهجة عمرها الافتراضي 750 ساعة.

وفي السياق ذاته، يرصد «الوطن» أبرز النصائح لتوفير الكهرباء في المنزل.

5 نصائح لتوفير الكهرباء في المنازل

- أكثر من استخدام الضوء الطبيعي نهارًا.

- إطفاء الإنارة في الأماكن غير المشغولة.

- احتفظ بنظافة معدات الإنارة.

- استبدال اللمبات العادية بلمبات الفلورسنت أو اللمبات الموفرة للطاقة.

- استخدام المحول المغناطيسي للمبات الفلورسنت بمحول إلكتروني.

إرشادات لتوفير الطاقة الكهربائية

-الاعتماد على الإضاءة الطبيعية في وقت النهار وتقليل استخدام المصابيح بقدر الإمكان، من خلال ترك نوافذ الحجرة مفتوحة وسوف يساعد ذلك على تقليل استهلاك الكهرباء.

- استخدم المصابيح الموفره بدلا من المصابيح العادية فهي تعطى إضاءة أقوى وتستهلك طاقة كهربائية أقل، مقارنة مع المصابيح العادية لإعطاء نفس شدة الإضاءة.

- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية مثل الكمبيوتر والتليفزيون والتكييف والسخان الكهربائي لفترات طويلة دون الحاجة إليها، فإذا كنت تريد استخدام السخان الكهربائي للاستحمام يمكنك تركه حتى يصل إلى درجة الحرارة المناسبة وعدم الانتظار حتى يصل إلى درجة الغليان.

- إطفاء المصابيح التي لا تحتاجها بالمنزل حتى ولو كان لبضع دقائق فذلك سوف يساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء، «لو كنت في إحدى الغرف وتنقلت من غرفة إلى أخرى أغلق إنارة الغرفة التي تركتها حتى ولو لدقائق بسيطة».

- إذا كنت تحتاج لاستخدام الكمبيوتر لفترة كبيرة فمن الأفضل استخدام اللاب توب بدلاً من جهاز الديسك توب، حيث أنه يستهلك ثلث الطاقة التي يستهلكها جهاز الكمبيوتر المكتبي.

- في الشتاء تجنب استخدام المدفأة الكهربائية لفترات طويلة، حيث أنها تستهلك طاقة كبيرة جدآ ويمكن الاعتماد على بدائل أخرى مثل استخدام السجاد المبطن أو الستائر السميكة.

- ضبط أجهزة التكييف عند درجة حرارة لا تقل عن 24 درجة مئوية وذلك لعدم استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل كبير.

- بالنسبة للثلاجة الكهربائية يجب عدم ترك الباب مفتوحآ لفترة طويلة، والتأكد من أن الثلاجة تعمل بكفاءة والعمل على إذابة الثلج من حين لآخر.

- قطع التيار الكهربائي قبل الذهاب إلى النوم أو عدم الحاجة إليه من التلفزيون أو أي شاحن كهربائي أو أجهزة الكترونية أخرى فهي تستنفذ الطاقة حتى وهي مغلقة.