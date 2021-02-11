تفاصيل الشهادة الخماسية من بنك الكويت ذات أعلى عائد شهري في مصر

في إطار دعم عملائه وتقديم الخدمات كافة ذات العوائد الكبيرة، أعلن أمس الأربعاء بنك الكويت الوطني طرح شهادة خماسية بأعلى عائد شهري جديد ثابت، بدلا من الربع سنوي 8.75%.

وتعد الشهادة الخماسية الجديدة بعائد ثابت هى الأعلي في هذه الشريحة من الشهادات، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة، تفاصيل الشهادة الخماسية الجديدة.

نوع الفائدة: ثابتة.

نسبة الفائدة : 11%.

دورية الصرف: شهري.

الحد الأدنى لمبلغ الشهادة: 5000 جنيه مصري، ومضاعفات 1000 جنيه.

الأوراق المطلوبة لشراء الشهادة الخماسية

- بطاقة رقم قومي سارية .

- جواز سفر للأجانب المقيمين.

- النموذج الخاص بطلب ربط الشهادة.

- مستند إثبات جهة العمل يصدر من إدارة الرأس مال البشري، أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

مزايا الشهادة الخماسية

- إمكانية الاقـتراض أو إصدار بطاقات الائتمان بضمانها في حدود نسبة 90% من قيمتها .

- للعميل الحق في استرداد قيمة الشهادة المشتراة بعد مضى 6 أشهر من تاريخ شراء الوعاء الادخاري، ويعاد احتساب العائد وفقا لمدة الإيداع الفعلية.

- إصدار بطاقة MasterCard للسحب الآلي مجانا.

- استخدام البطاقة لدى أكثر من 650.000 جهاز سحب آلي حول العالم.

- الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

- الخدمة الهاتفية 19336 المتوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية.

أحدث فروع بنك الكويت الوطني في مصر

وفي إطار دعم البنك لخططة التوسعية ولزيادة قاعدة العملاء وعدد الفروع، أعلن «الكويت الوطني» افتتاح أحدث فروعه داخل فرع «المرشدي مول» بمدينة الشيخ زايد، في يوليو الماضي، ويعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 11 صباحا حتى 7 مساء.

كما يضم فرع البنك، منطقة خاصة بالـ Business Center للتعامل مع الشركات، ومجهز كذلك للتعامل مع عملاء الـPrivilege ، كما يضم 3 ماكينات للصراف الآلي، اثنين منها في ATM center خارج المول، والثالثة داخله عند مدخل الفرع.