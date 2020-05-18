بنك الكويت المركزي يخصص إصدار سندات بـ 240 مليون دينار

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم تخصيص آخر إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي "نحو 792 مليون دولار امريكي".

وقال البنك المركزي في بيان لوكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن أجل الإصدار 6 أشهر بمعدل عائد 1.375%.

وكان المركزي الكويتي، أصدر في 11 مايو الجاري "سندات وتورق" بقيمة 160 مليون دينار كويتي "نحو 528 مليون دولار أمريكي".

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، تسجيل 841 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليترفع بذلك اجمالي عدد الحالات إلى 15691، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضحت الوزراة الكويتية، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة أإثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 118 حالة.

وأعلنت السلطات الكويتية في وقت سابق، اليوم، شفاء 246 حالة من المصابين بكورونا المستجد "كوفيد - 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4339.

البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع

وفي سياق آخر، أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.57%، ما يعادل 2.70 نقطة، ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 478.18 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 99,524 سهمًا، بقيمة إجمالية بلغت 263,061.55 دولارًا، نتيجة تنفيذ 95 صفقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة أعلنت ارتفاع حصيلة الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 560 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة مساء أمس الأحد فيما ارتفعت حصيلة حالات التعافي إلى 455 بعد تسجيل 3 حالات.