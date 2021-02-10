المتحدث باسم رئاسة الوزراء: أقل نسبة فوائد لمستبدلي سياراتهم القديمة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك نوعا من التعرف على الاحتياجات الخاصة بكل قرية، من خلال مبادرة تنمية الريف المصري، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال التعامل مع المحافظين ورؤساء الأحياء، ووفود من الهيئة الهندسية والوزراء، للاستماع إلى مشكلات الأهالي، خاصة 51 قرية في المرحلة الأولى، ربما لديهم مطالب أكثر، وسيتم تعطيل ثم التنفيذ على الأرض مبادرة 175 مركز، تنتهي خلال 3 سنوات، موضحا أن العمل على الأرض سيبدأ قريبا، مشددا على أنه بعد الانتهاء من حصر مشكلات كل مركز، سيبدأ العمل في تطويره على الفور فيه.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» على فضائية «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، إن المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات القديمة والمتهالكة لتعمل بالغاز أو استبدال السيارات القديمة بجديدة، ستخفف عبء استيراد المواد البترولية، وستوفر الدولة بيئة أكثر صحية، لأن الغاز الطبيعي عوادمه قليلة، وسيحصل صاحب السيارة المتهالكة على مزايا أولها، أن سعر الغاز قليل مقابل البنزين، فالغاز نصف سعر البنزين الحالي، موضحا أن السيارات الجديدة ستحرق بنزين بنسبة أقل.

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: «سيوجد حافز يحصل عليه صاحب كل سيارة عند تسليمه السيارة القديمة ويسمى هذا الحافز بالحافز الأخضر بحيث سيحصل على تخفيض بنسبة 10% من قيمة السيارة الجديدة بإجمالي 22 ألف جنيه للملاكي ونحو 44 ألفا و65 ألفا لسيارات الميكروباص، مشيرا إلى أن صاحب السيارة سيدفع أقل نسبة فائدة تصل إلى 3% خلال 10 سنوات وهذه أقل نسبة فائدة في مصر، وستكون هذه السيارات الجديدة مصنعة بالكامل في مصر بجانب دخول شركات أخرى وتقديم سعر أقل من الأسعار المطروحة للسيارات في السوق».