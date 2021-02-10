تعرف على موعد مباراة الأهلى وبالميراس في بطولة العالم للأندية 2021

ينتظر غدا الخميس، عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، المباراة المرتقبة بين فريقي النادي الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي، التي يتنافس فيها الفريقان، لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على ستاد المدينة التعليمية، الريان .

حكم مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي غدٍ الخميس، وهو الحكم السنغالي ماجيتي نداي، لإدارة لقاء بطل افريقيا والبرازيل ولم تحدد اللجنة اسماء مساعديه.

كما تم تعيين الحكم المغربي رضوان جيد والبيروفي فيشر، على تقنية الفيديو خلال مواجهة الفريقين بالبطولة.

ولم تكن المرة الأولى التي يصل فيها فريق النادي الاهلي للعب على هذا المركز، بل أنه سبق له من قبل الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة مونديال الأندية، وذلك في 17 ديسمبر 2006، عندما لعب الأهلي وفاز بهدفين للاعب المصري محمد أبو تريكة.

الأحمر الزي الرسمي للاهلي أمام بالميراس

واتفق مسؤولى الأهلي المشاركة في اللقاء بالقميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق كاملاً، فيما يرتدي بالميراس البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وحارس مرماه اللون الأصفر كاملا.

وكان الأهلي تعرض للهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في دور نصف النهائي والذي أقيم على ملعب أحمد بن علي المونديالي الإثنين الماضي.

وبدء الأهلي البطولة بالفوزر في ربع النهائي المونديال أمام الدحيل القطري بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، ويسعي لاعبو المارد الاحمر لخطف الفوز لتحقيق البرونزية والحصول على المركز الثالث، وليس الاكتفاء بالمشاركة الشرفية فقط.