جيسون ميللر: ترامب في «مزاج رائع» أثناء جلسة محاكمته بـ«الشيوخ»

قال جيسون ميللر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن ترامب في «مزاج رائع»، حيث إنه تحدث معه منذ حوالي خمس دقائق، وجاء ذلك تزامنا مع بدء الجلسة الثانية من مساءلة ترامب في مجلس الشيوخ.

وتابع ميللر: يتفق الرئيس مع موقفي بأن الديمقراطيين، وكل ما يقولونه اليوم يمكن دحضه بسهولة، هناك تفاصيل مهمة هنا ولكن الديمقراطيين لا يستخدمون الخطاب بأكمله، كل شيء انتقائي. ليس فقط فيما يتعلق بخطابه ولكن فيما يتعلق بالدستور»، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

وقال إن فريق الدفاع القانوني لترامب سوف يشير إلى مدى «النفاق» الذي كان عليه مديرو المساءلة في مجلس النواب خلال مرافعاتهم.

وفيما يتعلق بالتقارير، التي تفيد بأن ترامب كان غير راضٍ عن فريقه القانوني أمس، أوضح ميلر: «يعتقد الرئيس أن ديفيد شوين قام بعمل ممتاز للغاية، وكانت هناك نقاط جيدة طرحها بروس كاستور».

وبدأت، اليوم، الجلسة الثانية من مساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ، وجرى التطرق فيها إلى أعمال العنف على مبنى الكابيتول الأمريكي، في السادس من يناير الماضي.

واستخدم مديرو إجراءات المساءلة في مجلس النواب لقطات لأحداث 6 يناير لتوضيح حجتهم بأن الرئيس السابق دونالد ترامب حرض على أعمال شغب في مبنى الكابيتول، حيث أمضى أسابيع، وهو يؤجج المؤيدين بإخبارهم أن الانتخابات سُرِقت، ثم صار «محرضا رئيسيا على تمرد خطير».

في غضون ذلك، استعرض محامي ترامب ، بروس إل كاستور جونيور، استراتيجيته الدفاعية في مقابلة حصرية مع قناة «فوكس نيوز»، اليوم، قائلاً إنه سيقول إن «الإجراء برمته غير دستوري، وسياسة عامة سيئة ، ويمثل سابقة سيئة للأمة».

وأوضح كاستور أن الفريق يعتزم مناقشة التعديل الأول، وقال إن الدفاع «سيقضي وقتًا طويلاً في الحديث عما قاله الرئيس والسياق الذي قاله فيه».