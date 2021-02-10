«تويتر»: منع ترامب من استخدام المنصة «دائم ونهائي»

أعلنت منصة تويتر أن تعليق استخدام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للمنصة دائم ونهائي، وحتى لو تمكن من الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى لن يستعيد حسابه، وعلق تويتر حساب ترامب بعد أيام فقط من أحداث الشغب في مبنى الكابيتول، بسبب ما وصفه بـ«خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف»، وفقا لما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية.

وقال متحدث باسم تويتر: «لاحظنا تجاوزات خطيرة عندما اتخذنا إجراء تنفيذيًا على الحساب في يناير الماضي، ويمكنني أن أؤكد أن التعليق من خدمتنا دائم ونهائي».

وحول ما إذا كان سيجري السماح لترامب بالعودة إلى المنصة إذا قرر الترشح لمنصب جديد، قال المدير المالي في «تويتر» نيد سيجال، أثناء ظهوره في برنامج «Squawk Box» على قناة «CNBC»: «إذا جرت إزالتك من المنصة، فستجري إزالتك نهائيا».

وجاء قرار «تويتر» بتعليق «ترامب» بشكل دائم بعد أن اعتبرت الشركة عددًا من تغريداته المرتبطة بالاحتجاجات العنيفة في مبنى الكابيتول، بمثابة تحريضية، وأوضحت في بيان: «بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة من حساب ترامب، والسياق المحيط بها، قمنا بتعليق الحساب نهائيًا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف».

ولسنوات قبل وأثناء رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية، استخدم ترامب موقع التغريدات العالمي، للتواصل مباشرة مع الشعب الأمريكي، متجاوزًا وسائل الإعلام.

فيما قام فيس بوك، وإنستجرام، أيضًا بحظر «ترامب» بشكل دائم من منصتيهما في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول.

وصوت مجلس النواب، في 13 يناير الماضي، على عزل ترامب بسبب التحريض على التمرد بعد أن خرق المتظاهرون مبنى الكابيتول في 6 يناير، حيث سعت جلسة مشتركة للكونجرس للمصادقة على نتائج الهيئة الانتخابية لصالح الرئيس جو بايدن، وأدى هذا الحادث إلى وفاة 5 أشخاص.

وبدأت محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ يوم أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن تستمر حتى الأسبوع المقبل.